Москва, 10 января. Международная коалиция во главе с США на протяжении двух с половиной лет проведения военной операции против экстремистской группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ) в Сирийской Арабской Республике нанесла гораздо меньше ударов по объектам террористов, чем ВКС России. Об этом во вторник сообщил начальник Генштаба ВС Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

Герасимов также подчеркнул, что каких-то ощутимых результатов коалиция во главе с США так и не смогла достичь. Кроме того, было зафиксировано огромное число жертв среди мирного граждан и правительственных войск.