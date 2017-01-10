Песков: Москва готова к диалогу с Вашингтоном несмотря на санкции

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Москва, 10 января. Антироссийские санкции оказывают негативное влияние на отношения Москвы и Вашингтона, однако российская сторона приветствует диалог с США даже в таких условиях, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность диалога с США в условиях санкций, отметив, что в настоящий момент российско-американские отношения находятся в «низшей точке». «Санкции, безусловно, являются элементом, который чрезвычайно негативно сказывается на двухсторонних отношениях, но, вместе с тем, и даже в условиях санкций, безусловно, любые возможности для диалога в Москве приветствовали бы и готовы к этому», — отметил представитель Кремля. Как сообщала Газета.Ru ранее, Минфин США ввел санкции в отношении пяти граждан России, включая главу СК Александра Бастрыкина.