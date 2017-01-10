ВКС РФ уничтожили почти две сотни нефтезаводов ИГ в Сирии

Москва, 10 января. ВКС РФ с начала военной операции в Сирии уничтожили 174 нефтезавода боевиков «Исламского государства», лишив террористов их основного источника дохода, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Он уточнил, что всего с начала операции российская авиации совершила 19 тыс. 160 боевых вылетов, совершив свыше 71 тысячи ударов по инфраструктуре террористов. Основными мишенями ВКС РФ были тренировочные лагеря ИГ, заводы и мастерские группировки по производству боеприпасов, а также объекты незаконного нефтепромысла террористов.

«Удалось уничтожить более двух сотен таких объектов, 174 завода по производству нефтепродуктов, 111 колонн «наливников», — подчеркнул Валерий Герасимов. Все это, по его словам, позволило не только нарушить систему снабжения бандформирований ИГ, но и лишить экстремистов их основного источника доходов.

Напомним, группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России по решению Верховного суда РФ.