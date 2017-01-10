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Кремль оценил проект Минюста о выселении должников из жилья
Общество

Кремль оценил проект Минюста о выселении должников из жилья

Сегодня 13:40
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Кремль оценил проект Минюста о выселении должников из жилья

Москва, 10 января. Предложение Минюста об отмене запрета на взыскание единственного жилья у должника нуждается в детальной проработке, о позиции Кремля на этот счет пока говорить преждевременно. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это тоже одно из рабочих предложений, которое подлежит очень детальной проработке и с юридической точки зрения, и с точки зрения правоприменения. Безусловно, предстоит собрать мнения многих ведомств, многих сторон по этому вопросу, поэтому пока говорить о том, что в Кремле есть какая-то позиция, преждевременно»,  — сообщил журналистам представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Минюст России разрабатывает законопроект, который позволит конфисковать единственное жилье у должника при ряде условий. Предполагается, что жилье продадут, а должнику предоставят деньги для покупки нового.

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Ксения Тасманова
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