Шойгу анонсировал создание в России космической системы «Лиана»

Москва, 10 января. Минобороны РФ работает над созданием космической системы «Лиана» с аппаратами «Лотос-С» и «Пион-НКС», заявил глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

По словам министра, во вторник в ведомстве обсудят процесс реализации проекта. Как отметил Шойгу, создание и поддержание орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения является важной задачей для России.

По мнению главы Минобороны, успешность выполнения проекта зависит от ответственности разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники.

Как писала Газета.Ru, Шойгу рассказал о создании сплошного противоракетного щита России.