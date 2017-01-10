Рукотворная деградация отношений: в Кремле прокомментировали новые санкции США

Москва, 10 января. Новые антироссийские санкции США — это внеочередные шаги по рукотворной деградации отношений двух стран. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, очередные санкции — это дополнительные шаги по так называемой «рукотворной деградации двусторонних отношений». Отвечая на вопрос о вероятном введении контрмер, Песков сообщил, что пока не может это комментировать.

«Этого я сейчас не могу сказать», — отметил он.

Напомним, в минувший понедельник министерство финансов США на основании «акта Магнитского» ввело новые санкции в отношении пяти российских граждан, в том числе в отношении председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.