Шойгу рассказал о госпрограмме развития вооружений до 2025 года

Москва, 10 января. Государственная программа вооружения России, рассчитанная на 2018-2025 годы, будет окончательно подготовлена в первом полугодии 2017 года. Об этом во вторник заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, в течение первых шести месяцев все госконтракты по выпуску военной техники должны быть согласованы с промышленностью.

«Это важнейшая задача и на ней необходимо сосредоточить внимание тех, кто занимается составлением и подготовкой этих программ», — отметил министр.

Ранее сообщалось, что российский «Уралвагонзавод» приступил к производству семи новых образцов вооружения. Как передает Ura.Ru, в 2016 году предприятия выполнял более 90 военных контрактов в рамках гособоронзаказа, причем 70% заказов были долгосрочными.