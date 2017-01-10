Святки в 2017 году: когда отмечаются, обряды, традиции, приметы, святочные гадания

Вместе с Рождеством Христовым в России и в других славянских странах, отмечающих христианские праздники по юлианскому календарю, наступают Святки, которые наши предки отмечали не просто весело, а так, чтобы, как говорится, чертям было тошно.

Что такое Святки, и когда они отмечаются

Святки — это двенадцатидневный народно-христианский праздничный период, который продолжается от Рождества Христова 7 января до Крещения (Богоявления) 19 января. В православии Святки отмечаются с 7 по 17 января, это одна из так называемых сплошных седмиц — недель, в которые нет постов в среду и в пятницу.

История праздника Святки

Святки праздновали с древнейших времен, этот праздничный период установился сразу с появлением христианства и имел еще древнеримские отголоски. Именно поэтому на Руси с самого начала святочные обряды оказались тесно связанными с языческими — и с древнеримскими, и с местными — славянскими: с гаданиями, игрищами, ряженьем и другими неодобряемыми христианской церковью действами. В России даже доходило даже до специальных указов, запрещающих на Святки «заводить по старинным идолопоклонническим преданиям игрища» и, наряжаясь в непотребные одеяния, устраивать на улицах пляски и петь «соблазнительные песни».

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Святочные обряды: Коляда и ряженые

Период Святок на Руси назывался Коляда, он включал в себя и Рождественский сочельник, и праздник Рождества Христова.

Неотъемлемыми атрибутами Коляды были ряженые, которые ходили по домам и колядовали (пели рождественские гимны и специальные колядные песни), получая за это в виде награды деньги и угощение. При этом святочные колядовщики порой бывали весьма грубыми и навязчивыми, что, например, нашло отражение в знаменитом фильме Александра Митты «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

Однако на Руси считалось, что ряженые символизируют посланцев из другого мира и души умерших предков, которых надо как следует задобрить, чтобы не мешали в земных делах. Поэтому к выходкам ряженых относились снисходительно и старались не отпускать их без выкупа.

Есть и другие святочные обряды — сжигание Коляды перед праздником Крещения, знаменитые рождественские и крещенские гадания, посиделки, песни и пляски, и т.д. В это время на Руси было принято веселиться, устраивать зимние забавы в городах и селах, плотно есть, в том числе мясное, выпивать и вообще ни в чем себе не отказывать.

Работать в этот период было не принято, да в деревнях особой работы и не было, за исключением приготовления пищи и ухода за скотиной, также на всё время Святок действовал строгий запрет на охоту на звере й и птиц.

Святочные приметы и поговорки

От звезды до воды (то есть от Рождества до Крещения) охотиться на зверей и птиц — грех.

Одна кутья на людей, другая на скотину, третья — на урожай.

Прошли Святки — пришла Масленица.

Ясные (морозные) Святки — полные амбары, мокрые (оттепельные) Святки — мало урожая.

Святочные гадания

Гадали на Святки с Рождественского сочельника до кануна Крещения, считалось, что раз Христос в это время еще не крещен, то и погадать — грех невеликий. Церковь, конечно, не одобряла эти обычаи, но относилась к ним достаточно снисходительно.

Лучшим временем для гаданий считались три вечера: Рождественский (6 января), Васильевский (13 января, Старый новый год, Щедрец) и Крещенский (18 января).

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Гадали в основном девушки, естественно, о замужестве и о своей женской судьбе. В деревнях также загадывали о будущем урожае и о благополучии крестьянского хозяйства.

Девичьи гадания на Святки и Крещение описаны в балладе Василия Жуковского «Светлана», а также в поэме Александра Пушкина «Евгений Онегин».