Шойгу: ВКС РФ выполнили в Сирии приказ Путина

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Москва, 10 января. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отечественные ВКС выполнили в Сирии поставленную президентом Владимиром Путиным задачу, несмотря на отсутствие поддержки международной коалиции во главе с США.

Сегодня глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу прокомментировал выполненные ВКС РФ задачи в Сирии. «Мы основную задачу, которую поставил перед нами Верховный главнокомандующий, в прошлом году выполнили», — отметил Шойгу. По его словам, международная коалиция во главе с США в Сирии «сработала не просто по нолям, а в минус». Отечественные ВКС поддержку не получили, поэтому в Сирии было необходимо сосредоточить серьезную группировку — авианесущую группировку, дополнительные силы ВКС, военную полицию.