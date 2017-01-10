Шойгу: Минобороны РФ берет под особый контроль создание ракетных комплексов на «Красмаше»

Москва, 10 января. Министерство обороны России планирует еженедельно отслеживать создание перспективных ракетных комплексов стратегического назначения на АО «Красмаш». Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Исходя из этого, заслушивать будем фактически еженедельно, до тех пор, пока создание не войдет в утвержденный график дальнейших работ, скорректированный в конце прошлого года», — объявил Шойгу во время совещания, подчеркнув, что этот проект министерство взяло под особый контроль.

Министр добавил, что в конце прошлого года Красноярский машиностроительный завод получил новое оборудование в целях реализации гособоронзаказа. Кроме того, парк промышленного оборудования в АО «Красмаш» прошел реконструкцию и переоснащение.