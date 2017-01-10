Шойгу: «Туполев» повысит техническую готовность российских ракетоносцев

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Москва, 10 января. Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом министерства обороны РФ сообщил, что АО «Туполев» взяло на себя обязательства повысить техническую готовность стратегических ракетоносцев.

При содействии с Минпромторгом РФ заключен контракт на проведение опытно-конструкторских работ АО «Туполев», результатом которых должно стать повышение технической готовности и исправности стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Самолет Ту-160 является самым мощным и крупным бомбардировщиков стратегического назначения в мире. Он способен преодолеть более 7 тысяч километров, находясь в воздухе 25 часов без дозаправки. На борту Ту-160 несет высокоточные крылатые ракеты.