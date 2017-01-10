Названа дата возвращения Шараповой в большой теннис

Нью-Йорк, 10 января. Российская теннисистка Мария Шарапова впервые будет участвовать в официальных соревнованиях после дисквалификации 26 апреля 2017 года на турнире в Штутгарте. Об этом во вторник сообщает пресс-служба турнира.

Бывшая первая ракетка мира призналась, что очень счастлива, что ее первый матч состоится на одном из ее любимейших турниров.

«Не могу дождаться, чтобы увидеть своих фанатов и вернуться к своему любимому делу», — призналась 29-летняя спортсменка.

Напомним, в начале весны минувшего года спортсменка собрала пресс-конференцию, на которой призналась, что провалила допинг-тест, потому что в ее пробе нашли запрещенное вещество мельдоний. Уже в июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года, но CAS в октябре сократил ее дисквалификацию до 15 месяцев.