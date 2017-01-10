FAN-TV Лента новостей
Названа дата возвращения Шараповой в большой теннис
Спорт

Названа дата возвращения Шараповой в большой теннис

Сегодня 13:19
51

Названа дата возвращения Шараповой в большой теннис

Нью-Йорк, 10 января. Российская теннисистка Мария Шарапова впервые будет участвовать в официальных соревнованиях после дисквалификации 26 апреля 2017 года на турнире в Штутгарте. Об этом во вторник сообщает пресс-служба турнира.

Бывшая первая ракетка мира призналась, что очень счастлива, что ее первый матч состоится на одном из ее любимейших турниров.  

«Не могу дождаться, чтобы увидеть своих фанатов и вернуться к своему любимому делу», — призналась 29-летняя спортсменка. 

Напомним, в начале весны минувшего года спортсменка собрала пресс-конференцию, на которой призналась, что провалила допинг-тест, потому что в ее пробе нашли запрещенное вещество мельдоний. Уже в июне Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года, но CAS в октябре сократил ее дисквалификацию до 15 месяцев.

комментарии
Дана Балан
Новости партнеров
Эксклюзив

«Защита» демократии: зачем США приравнивают «кибератаки» к терактам 11 сентября

Сегодня 12:49
102

Сирия новости 10 января 2017 12:30: сирийская армия обстреливает позиции боевиков, ИГ казнит мирного жителя в Ракке

Сегодня 12:44
158

Законы рынка: как сокращение добычи нефти в России убивает американский сланец

Сегодня 12:17
259

Ахиллесова пята Трампа: зачем Маккейн объявит о «всеобъемлющих» санкциях

Сегодня 11:48
335

Война в любом виде: «кибератаки на США» как оружие против России и Трампа

Сегодня 11:13
124
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Айсберг размером с две Москвы угрожает затопить все материки на Земле

13:12

Армия Турции покинет Ирак лишь после освобождения Мосула от ИГИЛ

13:04

Украинские запасы газа резко похудели из-за лютых морозов

13:02

Рогозин привезет из Индии копию переписки Толстого и Ганди

13:01

Ученые назвали самый холодный объект Вселенной

13:00

Земля избежала столкновения с гигантским астероидом

12:59

Смертоносный «Боярышник» обнаружен на прилавках Тюмени

12:59

Совет ФИФА увеличил число участников ЧМ по футболу до 48 команд

12:54

«Защита» демократии: зачем США приравнивают «кибератаки» к терактам 11 сентября

12:49

Ученые рассказали, как повышение по службе губит здоровье

12:48

Украинский депутат рассказал, как завершить войну в Донбассе за 4 месяца

12:48

Минобороны РФ испытает около десяти перспективных ракет в 2017 году

12:46
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Житель Волжского надругался над трехлетним крестником на прогулке
Читать
Закрыть