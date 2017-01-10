Шойгу о «нулевом вкладе» в борьбу с ИГИЛ: Глава Пентагона перепутал страну

Москва, 10 января. Глава Пентагона Эштон Картер, говоря о «нулевом» вкладе в борьбу с терроризмом, перепутал страну, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Шойгу ответил Картеру на заявление, в котором глава Пентагона обвинил Россию в нулевом вкладе в борьбу с терроризмом в Сирии, в частности запрещенным в РФ «Исламским государством» (арабское название — ДАИШ).

«Вчера наблюдал выступление одного из моих коллег из дальнего зарубежья, который дал, как он сказал, «нулевую» оценку вклада России в борьбу с терроризмом в Сирии и в регионе, — констатировал глава Минобороны РФ. — Можно было бы с этим согласиться, если бы мой коллега: а) не перепутал страну; б) был бы аккуратен в таких оценках».

Шойгу обратил внимание, что ВКС РФ выполнили все задачи в Сирии по борьбе с боевиками без помощи международной коалиции во главе с США. Он также отметил, что коалиция в регионе «сработала не просто по нулям, а в минус».

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