FAN-TV Лента новостей
МИД РФ: Администрация Обамы может наломать дров за оставшиеся 10 дней
Политика

МИД РФ: Администрация Обамы может наломать дров за оставшиеся 10 дней

Сегодня 13:15
60

МИД РФ: Администрация Обамы может наломать дров за оставшиеся 10 дней

Москва, 10 января. За оставшиеся десять дней своего существования администрация президента США Барака Обамы может наломать немало дров, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По мнению дипломата, уходящая администрация президента США стремится максимально осложнить отношения Вашингтона с Москвой.

Он также отметил, что Белый дом проявляет недостойную мстительность, стараясь ударить по России. Рябков рассказал, что «такое поведение просто позорно». Политик добавил, что США пытаются искать виновных в проигрыше кандидата Хиллари Клинтон на выборах.

Напомним, ранее Минфин США заявил о расширении «списка Магнитского». США ввели санкции в отношении пяти россиян, включая председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. В черный перечень также вошли Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

Ранее Вашингтон принял решение выслать из страны 35 российских дипломатов в ответ на якобы вмешательства Москвы в президентские выборы.

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

«Защита» демократии: зачем США приравнивают «кибератаки» к терактам 11 сентября

Сегодня 12:49
102

Сирия новости 10 января 2017 12:30: сирийская армия обстреливает позиции боевиков, ИГ казнит мирного жителя в Ракке

Сегодня 12:44
158

Законы рынка: как сокращение добычи нефти в России убивает американский сланец

Сегодня 12:17
259

Ахиллесова пята Трампа: зачем Маккейн объявит о «всеобъемлющих» санкциях

Сегодня 11:48
335

Война в любом виде: «кибератаки на США» как оружие против России и Трампа

Сегодня 11:13
124
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Айсберг размером с две Москвы угрожает затопить все материки на Земле

13:12

Армия Турции покинет Ирак лишь после освобождения Мосула от ИГИЛ

13:04

Украинские запасы газа резко похудели из-за лютых морозов

13:02

Рогозин привезет из Индии копию переписки Толстого и Ганди

13:01

Ученые назвали самый холодный объект Вселенной

13:00

Земля избежала столкновения с гигантским астероидом

12:59

Смертоносный «Боярышник» обнаружен на прилавках Тюмени

12:59

Совет ФИФА увеличил число участников ЧМ по футболу до 48 команд

12:54

«Защита» демократии: зачем США приравнивают «кибератаки» к терактам 11 сентября

12:49

Ученые рассказали, как повышение по службе губит здоровье

12:48

Украинский депутат рассказал, как завершить войну в Донбассе за 4 месяца

12:48

Минобороны РФ испытает около десяти перспективных ракет в 2017 году

12:46
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Житель Волжского надругался над трехлетним крестником на прогулке
Читать
Закрыть