МИД РФ: Администрация Обамы может наломать дров за оставшиеся 10 дней

Москва, 10 января. За оставшиеся десять дней своего существования администрация президента США Барака Обамы может наломать немало дров, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По мнению дипломата, уходящая администрация президента США стремится максимально осложнить отношения Вашингтона с Москвой.

Он также отметил, что Белый дом проявляет недостойную мстительность, стараясь ударить по России. Рябков рассказал, что «такое поведение просто позорно». Политик добавил, что США пытаются искать виновных в проигрыше кандидата Хиллари Клинтон на выборах.

Напомним, ранее Минфин США заявил о расширении «списка Магнитского». США ввели санкции в отношении пяти россиян, включая председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. В черный перечень также вошли Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

Ранее Вашингтон принял решение выслать из страны 35 российских дипломатов в ответ на якобы вмешательства Москвы в президентские выборы.