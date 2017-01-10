Рябков назвал позором санкционные нападки администрации Обамы на Россию

Москва, 10 января. Администрация президента США Барака Обамы демонстрирует позорное поведение, пытаясь максимально ухудшить отношения Вашингтона и Москвы, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков прокомментировал расширение санкций США против России. По его мнению, администрация Обамы проявляет недостойную мстительность, пытаясь перед уходом максимально испортить отношения России и США, передает РИА Новости.

«Понятно, что за оставшиеся десять дней своего существования администрация Обамы может наломать еще немало дров, в том числе чтобы максимально затруднить дальнейшую работу тем, кто придет после нее, — констатировал представитель внешнеполитического ведомства. — Такое поведение просто позорно».