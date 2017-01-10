Житель Волжского надругался над трехлетним крестником на прогулке

Волгоград, 10 января. Под Волгоградом поймали 29-летнего педофила, надругавшегося над собственным трехлетним крестником. ЧП произошло в поселке Волжский. По данному факту уже возбудили уголовное дело.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального СУ СК РФ, сейчас следователи установили, что преступление было совершено вечером 4 января. Подозреваемый приехал в гости к своим приятелям, трехлетний сын которых приходился ему крестником. Он взял ребенка погулять и вывез малыша на пустырь, расположенный на острове Зеленый, где надругался над мальчиком.

«Факт надругательства над малолетним мальчиком стал известен лишь благодаря тому, что отец ребенка, прежде чем отправить сына гулять, положил в его карман сотовый телефон с включенным диктофоном», — уточнили в СУ СК РФ.

Сейчас злоумышленник задержан и арестован по решению суда. Свою вину он полностью признал.