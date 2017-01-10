Полиция изучает предметы, привезенные из Донбасса голландскими журналистами

Амстердам, 10 января. Правоохранительные органы Голландии намерены детально изучить все предметы имущества, конфискованные у вернувшихся из Донбасса журналистов Стефана Бека и Мишеля Спеккерса. Представитель прокуратуры Голландии Вим де Брюн не стал уточнять, о каких именно предметах идет речь.

«Предметы, которые Спеккерс взял с места катастрофы, будут изучены полицией», — объявил де Брюн без уточнений. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что среди изъятых материалов находятся «различные сумки с металлическими частями и объекты, которые могут быть человеческими останками».

Ранее журналисты заявили РИА Новости, что полиция конфисковала у них фотоаппарат, видеокамеру, карты памяти, диктофон, жесткие диски и сделанные на месте крушения Boeing 777 записи. Они были задержаны по прибытию в Нидерланды из Донбасса.

По словам журналистов, на месте крушения рейса MH17 осталось значительное количество материалов, которые можно собрать, и то, что они не приобщены к делу, является результатом халатности.