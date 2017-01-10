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Песков оценил безопасность российских границ после отмены Минском визового режима
Политика

Песков оценил безопасность российских границ после отмены Минском визового режима

Сегодня 13:58
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Песков оценил безопасность российских границ после отмены Минском визового режима

Москва, 10 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что предоставление Белоруссией безвизового въезда для граждан 80 стран является внутренним делом государства. При этом он отказался ответить на вопрос, последует ли Россия примеру Белоруссии.

«Не готов ответить на этот вопрос», — прокомментировал он предложение журналистов последовать примеру соседней страны.

Песков добавил, что при принятии подобного решения процесс налаживался таким образом, чтобы исключить проецирование краткосрочного безвизового въезда на границу России.

«Существует аспект именно Союзного государства, но мы убеждены, что все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения…Поскольку наши службы находятся в постоянно и ежедневной координации, в том числе в рамках Союзного государства, тут никаких сомнений быть не должно», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, согласовывал ли свои действия Минск с Москвой.

Как сообщает газета «Известия», ранее Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан 80 государств, включая США и страны Евросоюза. По мнению опрошенных изданием экспертов, шаги белорусской стороны действительно являются внутренним делом республики, однако невозможно не учитывать риски, которые могут затронуть и Россию.

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Ксения Тасманова
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