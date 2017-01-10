Рогозин привезет из Индии копию переписки Толстого и Ганди

Гандинагар (Индия), 10 января. Индийские власти передали вице-премьеру России Дмитрию Рогозину, который посетил страну с официальным визитом, копию переписки графа Льва Толстого и известного индийского мыслителя Махатмы Ганди. Заместитель председателя правительства РФ заявил, что передаст письма российскому музею.

«Сегодня мы посетили священное для граждан Индии место, где работал Махатма Ганди, откуда он начал соляной поход. Нам подарили копии переписки Ганди и Толстого, эти копии мы передадим в один из российских музеев», — отметил он.

Рогозин также подчеркнул, что между индийским штатом Гуджарат и Астраханской областью сложились крепкие дружеские отношения.