Вашингтон, 10 января. Земля избежала столкновения с гигантским астероидом, размер которого сопоставим с десятиэтажным домом или метеоритом, упавшим в 2013 году в Чебаркуле.

Как рассказали американские ученые из CSS Университета Аризоны, опасное сближение произошло 9 января.

За несколько дней до этого специалисты распознали астероид 2017 AG13, движущийся со скоростью 16 километров в секунду. Как пишут американские СМИ, он пролетел мимо Земли на расстоянии, которое в два раза короче пути от нашей планеты до Луны.

Ранее ученые рассказали об ужасающей опасности несущегося к Земле астероида Таутатис.