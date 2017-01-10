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Земля избежала столкновения с гигантским астероидом
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Земля избежала столкновения с гигантским астероидом

Сегодня 12:59
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Земля избежала столкновения с гигантским астероидом

Вашингтон, 10 января. Земля избежала столкновения с гигантским астероидом, размер которого сопоставим с десятиэтажным домом или метеоритом, упавшим в 2013 году в Чебаркуле.

Как рассказали американские ученые из CSS Университета Аризоны, опасное сближение произошло 9 января.

За несколько дней до этого специалисты распознали астероид 2017 AG13, движущийся со скоростью 16 километров в секунду. Как пишут американские СМИ, он пролетел мимо Земли на расстоянии, которое в два раза короче пути от нашей планеты до Луны.

Ранее ученые рассказали об ужасающей опасности несущегося к Земле астероида Таутатис.

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Алия Шарафутдинова
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