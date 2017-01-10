Армия Турции покинет Ирак лишь после освобождения Мосула от ИГИЛ

Анкара, 10 января. Турция выведет свои войска из Ирака лишь после освобождения Мосула от боевиков террористической организации «Исламское государство».

Представитель Анкары подчеркнул, что в ближайшее время турецкие войска не будут выведены из Ирака.

«Существует устная договоренность, и иракские власти знают, что наши войска не будут в этом лагере вечно, но нам надо принимать во внимание и общественное мнение в Ираке», — цитируют турецкий источник зарубежные СМИ.

Предполагается, что армия Турции покинет лагерь около Башика в Ираке после освобождения Мосула от боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ).

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