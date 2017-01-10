Ученые назвали самый холодный объект Вселенной

Нью-Йорк, 10 января. Астрофизики обнаружили самый холодный объект во Вселенной, где температура достигает 272,15 градусов мороза по Цельсию.

Исключительное место нашли благодаря телескопу ALMA. Так называемая «туманность Бумеранга» находится в созвездии Центавра на расстоянии пять тысяч световых лет от планеты Земля.

Исследователи сумели установить, что температура туманности лишь на один градус больше нижнего предела, при котором замерзает даже водород. Стоит отметить, что данный объект фактически не виден в общем фоне космического пространства, разглядеть можно только его силуэт.

Кроме того, туманность, помимо низкой температуры, обладает также крайним низким свечением. Именно из-за низкой температуры специалисты не могут детально изучить этот объект.