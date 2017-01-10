Смертоносный «Боярышник» обнаружен на прилавках Тюмени

Тюмень, 10 января. Смертоносный косметический лосьон «Боярышник», после употребления которого умерли 78 жителей Иркутской области, обнаружили на прилавках в Тюмени.

Как сообщили представители местного Роспотребнадзора, рейд прошел в 86 торговых точках на юге Тюменской области. В результате в четырех из них были обнаружены запрещенные косметические лосьоны «Боярышник», «Композиция» и «Вита-Септ» с объемной долей этилового спирта 75% и 95%.

Продавцам «запрещенки» уже вручили протоколы об административных нарушениях, лосьоны были изъяты. Всего из магазинов вывезли 195 бутылок лосьона, общий объем изъятого составил 19,5 литров, пишет Ura.ru.

Кроме того, опасные пищевые добавки-ароматизаторы «Пшеничная», «Наполеон» и «Изабелла» были найдены в ларьках в городе Заводоуковске.