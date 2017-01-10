Айсберг размером с две Москвы угрожает затопить все материки на Земле

Лондон, 10 января. Ученые выяснили, что в ближайшее время от ледника Ларсена отколется гигантская ледяная глыба, которая вдвое превышает площадь Москвы.

Спутниковые данные показали, что ледяной шельф в Антарктиде пересекает растущая трещина. Она грозит отколоть от ледника Ларсена айсберг площадью в 5 тысяч километров. Ранее этот Ледник был гораздо больше, но от него откололись два гигантских айсберга, которые, по мнению ученых, вызвали глобальное потепление. Каждый год уровень Мирового океана повышается на 0,43 миллиметра, исследователи уверены, что откол такого гигантского айсберга может вызвать резкое повышение уровня воды в океанах и значительное усиление глобального потепления.