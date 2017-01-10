Весеннее обострение: глава ЦРУ щелкнул по носу уходящему Обаме ошибками в Ираке

Директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Джон Бреннан считает, что уходящая администрация Барака Обамы серьезно просчиталась с последствиями «арабской весны». Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о неудачах американской политики на ближневосточном направлении и о феномене «арабской весны».

По мнению директора ЦРУ, в Вашингтоне, в том числе у отдельных представителей администрации Белого дома, имелись нереалистичные ожидания, что события «арабской весны» смогут повлиять на авторитарные режимы, подтолкнув развитие демократии. Бреннан подчеркнул, что во многих людях, культурах и странах Востока в реальности не был укоренен концепт демократии.

Кроме того, глава разведывательного ведомства отметил, что вывод американской армии с территории Ирака в 2011 году создал все условиях для формирования и усиления террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

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«Данное заявление Джона Бреннана подтверждает серьезный разлад в отношениях уходящей администрации Барака Обамы с американским разведывательным сообществом. Этот разлад стал достоянием публики во время «почтового скандала» с Хиллари Клинтон и сейчас уже просто очевиден. Американская разведка недовольна тем, что при Обаме она была отодвинута от операций по свержению «ненасильственным путем» неугодных США режимов в других странах. Именно это и стремится подчеркнуть в данном заявлении Бреннан, говоря об ошибочности шагов «некоторых чиновников администрации» в расчете на то на то, что после свержения Саддама Хусейна в Ираке или Муаммара Каддафи в Ливии в этих странах пышным цветом зацветет демократия европейского образца», — пояснил ФАН политолог Максим Жаров.

По словам эксперта, в былые времена ЦРУ полностью контролировало операции США по свержению неугодных режимов в других странах, но в последние 10–15 лет из этой ниши американских разведчиков вытеснили различные неправительственные организации, такие как IRI, NED, фонд Сороса и другие. Данное заявление Бреннана — не первое подобное выражение недовольства недооценкой Белым домом американского разведсообщества за последние дни.