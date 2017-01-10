Ученые рассказали, как повышение по службе губит здоровье

Стокгольм, 10 января. Ученые выяснили, что повышение по службе может оказать влияние на здоровье человека. По мнению исследователей из Стокгольма, карьерный рост может ухудшить состояние человека. Это обусловлено тем, что сотруднику необходимо привыкнуть к новой роли и справиться с напряжением.

Как пишут местные СМИ, специалисты утверждают, что «побочный эффект» повышения по работе может продлиться около четыре лет. По истечению этого срока человек начинает справляться со стрессом.

Эксперты провели исследование с привлечением 1400 мужчин и 2000 женщин. Они выбрали добровольцев, которые несколько раз получали повышение по службе. Участникам эксперимента предлагалось оценить состояние здоровья и уровень стресса.

Ранее ученые назвали переломный для карьеры мужчин возраст.