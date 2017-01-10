Совет ФИФА увеличил число участников ЧМ по футболу до 48 команд

Ньон, 10 января. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил увеличение числа участников чемпионата мира до 48 команд. Как сообщается в микроблоге ФИФА в Twitter, с 2026 года сборные будут распределены по 16 группам (по три команды в каждой).

Ранее сообщалось, что квота Европы в таком случае составит 16 команд, всего в плей-офф турнира попадут 32 национальных сборных. В ФИФА обещают раскрыть детали изменения формата ЧМ в ближайшее время.

При этом президент федерации Джанни Инфантино ранее утверждал, что расширение чемпионата мира не повлияет на сроки проведения турнира.