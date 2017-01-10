Улюкаев просит суд отпустить его из-под домашнего ареста

Москва, 10 января. Экс-глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев просит суд изменить ему меру пресечения и отпустить из-под домашнего ареста.

«Я не согласен с аргументацией следствия, прошу суд избрать мне подписку о невыезде», – заявил бывший министр, добавив, что следствие изъяло его паспорт.

Как сообщалось ранее, ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста Улюкаеву рассматривает сегодня Басманный суд Москвы. Экс-глава МЭР обвиняется в получении взятки на два млн долларов. Его задержали 15 ноября минувшего года. Президент РФ Владимир Путин уволил Улюкаева «в связи с утратой доверия».