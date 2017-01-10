Украинский депутат рассказал, как завершить войну в Донбассе за 4 месяца

Киев, 10 января. Боевые действия в Донбассе можно завершить за четыре-пять месяцев, заявил украинский депутат Сергей Тарута.

Тарута убужден, что войну в Донбассе можно завершить в кратчайшие сроки. Однако он отметил, что речь идет не о двух месяцах, как ранее заявила его коллега Надежда Савченко, а о четырех или пяти.

По его словам, Киеву необходима жесткая позиция избранного президента США Дональда Трампа «без сдачи, а с учетом интересов Украины».

«Для этого нужно очень серьезно на сегодняшний день выстроить отношения с новой администрацией президента Трампа… — заявил Тарута, — и вести переговоры с европейскими коллегами, тогда появляется большой шанс».

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