Украинские запасы газа резко похудели из-за лютых морозов

Киев, 10 января. Сильные морозы на Украине заставили газовые компании резко увеличить отбор газа из подземных хранилищ, утверждает «Укртрансгаз». Фактически объемы потребляемого в сутки газа выросли вдвое против лимитов, отпущенных главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым.

«Объем газа в подземных хранилищах, по данным на 8 января, уменьшился до 11,459 млрд куб м. В течение суток из хранилищ было отобрано 86,34 млн куб м газа», — сообщила пресс-служба «Укртрансгаза».

Ранее глава «Нафтогаза» уверенно утверждал, что в условиях низких температур отбор газа из подземных хранилищ не должен превысить 50 млн кубометров в сутки, однако уже 6 января объем отбираемого газа вырос до 100 млн кубометров в сутки. Если столь интенсивное потребление газа будет продолжаться в течение длительного времени, объема газа в хранилищах может не хватить до 15 апреля, когда завершается отопительный сезон на Украине.

В настоящее время подземные хранилища на Украине заполнены не более чем на 37% — а для нормальной работы газотранспортной сети в них должно остаться весной значительное количество газа.