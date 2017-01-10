«Защита» демократии: зачем США приравнивают «кибератаки» к терактам 11 сентября

Американские конгрессмены предложили расследовать хакерские атаки на государственные структуры США при помощи независимой комиссии, как это происходило после терактов 11 сентября 2001 года. Таким образом Вашингтон пытается придать вес своим обвинениям в отношении Москвы, считает политический аналитик, главный редактор информационно-аналитического издания «Геополитика» Леонид Савин.

Вашингтонские законодатели выступили с предложением принять специальный закон «О защите демократии США». Предполагается, что он соберет независимую комиссию из 12 человек, которые как раз будут заниматься расследованием кибератак на государственные структуры США во время предвыборной гонки.

«Безусловно, сейчас сложно судить и определять, что конкретно происходит с американским истеблишментом, потому что там явно наметился крен к серьезным изменениям. С другой стороны, те либералы, которые находятся во власти, не хотят отпускать бразды правления и поэтому придумывают всякие меры. Они делают апелляции к предыдущим прецедентам в американской истории, к политическим дискуссиям, к теории демократии и так далее. Сложно быстро разобраться в такой ситуации, но ясно одно — это некая попытка создать зонтик для продолжения глобального доминирования. Конгресс США намеревается защищать демократию при помощи вооруженных сил», — поясняет эксперт.

Отметим, члены Конгресса не смогут состоять в указанной комиссии, они будут только помогать советами. Леонид Савин уверен, что предложения о создании специальной комиссии необходимо рассматривать в более глобальном контексте.

«Например, доставку военной техники в страны ЕС тоже нужно оценивать в этом ключе: Вашингтон обвиняет Москву в мнимой агрессии, и поэтому ему нужно увеличить военную помощь Европе, усилив ее зависимость от США через НАТО. Также нужно рассматривать подобные действия в других регионах. Меры, направленные якобы на защиту демократии под видом проведенных кибератак во время избирательной кампании — не что иное, как укрепление спецслужб, которые имеют доступ к системам связи и управления. Так было во время подписания Бушем акта после терактов 11 сентября, когда вся телефонная связь США стала доступной для прослушки», — подчеркнул политолог.

Напомним, в начале января разведка США обвинила Москву во вмешательстве в президентские выборы при помощи хакерских атак. После этого вице-премьер России Дмитрий Рогозин иронично отреагировал на доклад американских спецслужб о кибератаках, в которых якобы замешана Россия.

«Если закон примут, то это будет неким оправданием дальнейших действий: мол, у нас есть закон, и мы действуем на основе некого легального решения, которое приняли конгрессмены и сенаторы. Если в отношении России и дальше продолжаться агрессивные действия, то у них будет вполне легальная база. Пусть надуманная, но это — официально принятый документ. Вот чего стоит опасаться. Вашингтон пытается придать вес своим бездоказательным обвинениям», — заключил Савин.