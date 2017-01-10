Следствие по делу Улюкаева продлено до 15 мая

Москва, 10 января. Срок следствия по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере 2 млн долларов, продлен до 15 мая.

Об этом рассказал следователь в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении меры пресечения Улюкаеву.

Также следствие назначило проведение по делу судебной фонографической экспертизы.

Напомним, Алексей Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года. Правоохранительные органы поймали его при получении взятки за выданную министерством положительную оценку, позволившую «Роснефти» выкупить у государства 50,08% акций «Башнефти».

Ранее сообщалось, что следствие просит продлить Улюкаеву домашний арест до 15 апреля.