Сирия новости 10 января 2017 12:30: Сирийская армия обстреливает позиции боевиков, ИГ казнит мирного жителя в Ракке

Сирия, 10 января. Силы сирийской армии остановили наступление «Джебхат Фатах аш-Шам» и уничтожили четырех полевых командиров в Хомсе, террористы ИГ казнили мирного жителя в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Провинция Дамаск

В провинции Дамаск продолжаются бои между силами сирийской арабской армии и боевиками в районе долины Вади Барада и города Кафр-аз-Зейт. Оппозиционные сирийскому правительству выложили в соцсети видео, на котором запечатлено уничтожение боевиками танка, принадлежащего ливанской «Хезболле», отряды которой оказывают поддержку правительственным войскам.

Провинция Алеппо

ВКС России нанесли несколько авиаударов по позициям боевиков в районе деревни аш-Шейх Али в западной части провинции Алеппо, о чем сообщают оппозиционные активисты.

Провинция Хомс

На севере провинции, военнослужащие сирийской армии помешали боевикам группировки «Джебхат Фатах аш-Шам»*** перерезать со стороны населенных пунктов Изз ад-Дин и эль-Кунейтрат дорогу, связывающую Хомс и городом Саламией, расположенным в провинции Хама. 23 боевика, в том числе четыре полевых командира, и пять оснащенных пулеметами автомобилей террористов были уничтожены.

Провинция Даръа

На юге Сирии продолжаются столкновения между правительственными войсками и боевиками в районе Аль-Ладжат в приграничном районе между провинциями Даръа и Ас-Сувейда.

Сирийская армия обстреляла позиции боевиков в районе Даилы.

Провинция Идлиб

Сохраняется напряженная обстановка между боевиками группировок «Фатах аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам» в различных районах города Идлиба, находящегося под контролем боевиков. Несколько боевиков с обеих сторон были убиты, согласно местным источникам.

Провинция Ракка

Боевики ИГ* казнили жителя в городе Аль-Табка по обвинению в сотрудничестве с международной антитеррористической коалицией.

Провинция Хама

Артиллерия правительственных войск обстреляла позиции боевиков в районе населенного пункта Аль-Хибат.

Ирак

Террористы ИГ заявили, что они сбили два дрона и повредили два вертолета, принадлежащих правительственным войскам в Мосуле в районе Ас-Салям.