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«Газпром» объяснил свой рекорд по поставкам газа эффектом «Северного потока-2»
Экономика

«Газпром» объяснил свой рекорд по поставкам газа эффектом «Северного потока-2»

Сегодня 12:43
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«Газпром» объяснил свой рекорд по поставкам газа эффектом «Северного потока-2»

Москва, 10 января. Увеличение потребления российского газа в минувшем году продемонстрировали главным образом страны-импортеры в северо-западной, а также в центральной Европе. Об этом говорится в сообщении компании «Газпром».

Отмечается, что «Газпром» установил новый максимум поставки голубого топлива на главный европейский рынок  — в Германию. Экспорт в немецкую страну составил 49,8 млрд кубических метров, а это на 10% больше прошлой отметки, которая была зафиксирована в 2015 году (45,3 млрд кубических метров).

Также в сообщении указано, что основные страны Европы, многие из которых — потенциальные импортеры объемов «Северного потока-2», показывают значительное увеличение спроса на российский газ. Такая тенденция свидетельствует об интересе потребителей в исполнении проекта, а также о его все большей актуальности.

Напомним, что начало эксплуатации «Северного потока-2» запланировано на конец 2019 года.

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Дана Балан
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