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Семилетняя школьница пострадала в ДТП с полицейским автомобилем в Петербурге
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    Семилетняя школьница пострадала в ДТП с полицейским автомобилем в Петербурге

    12:41  10 Января 2017
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    Семилетняя школьница пострадала в ДТП с полицейским автомобилем в Петербурге

    Санкт-Петербург, 10 января. В Невском районе Санкт-Петербурга полицейский автомобиль устроил ДТП, в результате которого госпитализировали семилетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

    По предварительной версии, 8 января на регулируемом перекрестке улиц Седова и бульвара Красных Зорь столкнулись служебный автомобиль полиции и иномарка Renault Logan, которой управляла 33-летняя автоледи. Спустя несколько часов за помощью медиков обратилась семилетняя пассажирка Renault, ее состояние оценивается как удовлетворительное. 

    В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося. «В случае установления вины сотрудник понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства», — уточнили в пресс-службе.

    Автор: Ксения Тасманова
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