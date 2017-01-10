Семилетняя школьница пострадала в ДТП с полицейским автомобилем в Петербурге

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Санкт-Петербург, 10 января. В Невском районе Санкт-Петербурга полицейский автомобиль устроил ДТП, в результате которого госпитализировали семилетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

По предварительной версии, 8 января на регулируемом перекрестке улиц Седова и бульвара Красных Зорь столкнулись служебный автомобиль полиции и иномарка Renault Logan, которой управляла 33-летняя автоледи. Спустя несколько часов за помощью медиков обратилась семилетняя пассажирка Renault, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и причины случившегося. «В случае установления вины сотрудник понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства», — уточнили в пресс-службе.