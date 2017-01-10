Обитателей Альфа Центавра разоблачит крупейший европейский телескоп

Москва, 10 января. Европейская южная обсерватория присоединилась к проекту фонда Breakthrough Initiatives, в рамках которого телескоп VLT будет искать пришельцев в системе Альфа Центавра, сообщили в пресс-службе обсерватории.

Российские астрофизики начнут поиски внеземной цивилизации на одной из звезд системы Проксима Центавра — Альфе. Открытие Проксимы b подтолкнуло фонд Breakthrough Initiatives активизировать поиски братьев по разуму. Известно, что фонд был создан по инициативе известного западного ученого Стивена Хокинга и российского миллиардера Юрия Мильнера.

Накануне глава европейского астрономического консорциума Тим де Зуев подписал соглашение с фондом, в рамках которого телескоп VLT станет частью исследовательской программы. Как ранее сообщало агентство Ura.ru, Стивен Хокинг прогнозировал скорую встречу с инопланетянами.



