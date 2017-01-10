Минфин РФ: Проект о финансовом омбусмене будет сильно изменен

Москва, 10 января. Проект о финансовом омбудсмене в России будет серьезно изменен, заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Моисеев отметил, что в проект о финансовом защитнике в России будут внесены изменения.

«Прежде всего всех интересует, почему под действие нормативного акта попадают только страховые компании? — цитирует его газета «Известия». — Многие считают, что нужно включить еще и банки, и даже МФО».

Он пояснил, что омбудсмен будет не только защищать граждан от страховой компании, но и страховые компании от мошенников.

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