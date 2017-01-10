Чиновники МЭР и Росимущества дали показания против Улюкаева

Москва, 10 января. Ряд действующих сотрудников министерства экономического развития и Росимущества решили дать показания против экс-главы МЭР Алексея Улюкаева в связи со следствием по делу о взятке в размере двух миллионов долларов. С таким заявлением выступил следователь Роман Нестеров.

«Ряд свидетелей обвинения работают в Минэкономразвития и Росимуществе», — заявил следователь в ходе выступления в Басманном суде Москвы. Других деталей представитель следствия не называл, выразив опасение, что экс-министр может попытаться надавить на свидетелей.

Кроме того, как сообщает «Газета.ru», Нестеров заявил, что следствие располагает аудиозаписями разговоров, которые вели между собой фигуранты «дела Улюкаева».