FAN-TV Лента новостей
Минобороны РФ испытает около десяти перспективных ракет в 2017 году
Россия

Минобороны РФ испытает около десяти перспективных ракет в 2017 году

Сегодня 12:46
49

Минобороны РФ испытает около десяти перспективных ракет в 2017 году

Москва, 10 января. Ракетные войска стратегического назначения проведут более десятка запусков межконтинентальных баллистических ракет в 2017 году, среди которых будут испытываться перспективные образцы вооружения.

Пуски МБР в 2017 году будут направлены на летные испытания перспективных образцов вооружения, а также на продление сроков действия уже существующих ракетных систем. В текущем году будут переоснащены ракетные полки в четырех соединениях РВСН, наиболее активно идет замена ракетных комплексов «Тополь» на «Ярс». Ракетные войска проведут более 150 специальных и тактических учений, что на 50% превысит количество тренировок, проведенных в прошлом году.  

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Законы рынка: как сокращение добычи нефти в России убивает американский сланец

Сегодня 12:17
158

Ахиллесова пята Трампа: зачем Маккейн объявит о «всеобъемлющих» санкциях

Сегодня 11:48
262

Война в любом виде: «кибератаки на США» как оружие против России и Трампа

Сегодня 11:13
114

Шакалий вой Пентагона: почему ВМС США нарушают правила полетов над Сирией

Сегодня 11:07
1121

Идейные черепомерки: Роман Носиков о победе морали как варианте Конца Света

Сегодня 10:28
278
Показать еще
Прямая трансляция

Украина во власти мифов: на каких байках воспитывались «зомбированные майдановцы». ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

«Газпром» объяснил свой рекорд по поставкам газа эффектом «Северного потока-2»

12:43

Семилетняя школьница пострадала в ДТП с полицейским автомобилем в Петербурге

12:41

Чиновники МЭР и Росимущества дали показания против Улюкаева

12:36

Минфин РФ: Проект о финансовом омбусмене будет сильно изменен

12:35

Обитателей Альфа Центавра разоблачит крупейший европейский телескоп

12:34

Следствие по делу Улюкаева продлено до 15 мая

12:30

Ангарский маньяк признался в пяти десятках новых убийств

12:22

Штаб АТО обнаружил зацепки в деле исчезновения трех бойцов ВСУ в Донбассе

12:22

Минкомсвязь сравнило высокое место России в «рейтинге кибервойск» со встречей динозавра

12:21

Бывший президент ФРГ Херцог скончался в возрасте 82 лет

12:20

ВКС РФ поддержали наступление САР против ИГИЛ около авиабазы Тияс

12:17

Законы рынка: как сокращение добычи нефти в России убивает американский сланец

12:17
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия новости 10 января 2017 12:30: Сирийская армия обстреливает позиции боевиков, ИГ казнит мирного жителя в Ракке
Читать
Закрыть