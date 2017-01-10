Минобороны РФ испытает около десяти перспективных ракет в 2017 году

Москва, 10 января. Ракетные войска стратегического назначения проведут более десятка запусков межконтинентальных баллистических ракет в 2017 году, среди которых будут испытываться перспективные образцы вооружения.

Пуски МБР в 2017 году будут направлены на летные испытания перспективных образцов вооружения, а также на продление сроков действия уже существующих ракетных систем. В текущем году будут переоснащены ракетные полки в четырех соединениях РВСН, наиболее активно идет замена ракетных комплексов «Тополь» на «Ярс». Ракетные войска проведут более 150 специальных и тактических учений, что на 50% превысит количество тренировок, проведенных в прошлом году.