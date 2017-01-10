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Москва, 10 января. Проект антитабачной концепции 2017–2022, подготовленный Минздравом РФ, предусматривает увеличение налога на табачную продукцию в несколько этапов. Ставки акцизов вырастут до среднего уровня стран Европейского региона ВОЗ.

Кроме того, планируется введение экологического налога на сигареты, сообщается в проекте концепции.

«Меры по увеличению акцизов на табачную продукцию и установлению минимальных розничных цен на указанную продукцию крайне эффективны и выгодны для государства, так как способны не только серьезно повлиять на снижение распространенности потребления табака», — говорится в документе.

В концепции также отмечается, что таким образом планируется сократить затраты на ликвидацию медико-социальных последствий употребления табака и увеличить налоговые поступления в федеральный бюджет, сообщает ТАСС.

Напомним, с 1 января в России вступили в силу новые ставки акцизов на алкогольную продукцию. При этом стоимость акциза на вина отечественного производства не изменились, на иностранные вина — увеличилась до 18 рублей.