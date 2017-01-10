Сирия сегодня: Алеппо спасли от взрыва, США бросили вызов ИГ у Эль-Баба

Сирия, 10 января. Захарова упрекнула Вашингтон в глупости. Российские саперы спасли квартал Алеппо от взрыва. Штаты решили помочь Турции в борьбе с ИГ над городом Эль-Баб. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Штаты запутались

Красивую точку (надолго ли?) в словесных баталиях Москвы и Вашингтона вокруг Сирии поставила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На своей странице в Facebook она высказала мнение, о чем свидетельствуют бесконечные обвинения американцев в бездействии России в борьбе против террористов ИГ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ).

«По логике американских военных, Россия виновата в том, что не исправляет американские ошибки», — написала она. И добавила, что либо представители уходящей администрации Барака Обамы друг с другом не общается, либо они просто некомпетентны и глупы.

Действительно, трудно воспринимать иначе заявления главы Минобороны США Эштона Картера о ситуации в борьбе с ИГ. Он заявил в интервью журналистам одного из телеканалов, что Россия не сделала ничего против террористов. Ранее пока еще госсекретарь Джон Керри признавал успехи ВКС РФ в операциях против боевиков. Вот уж воистину: в товарищах согласия нет.

Квартал Алеппо спасен

В Алеппо продолжаются работы российских саперов по разминированию города от последствий отступления террористов ИГ. Не все проходит гладко, но и откровенных сбоев наши специалисты не допускают. Так, в одном из зданий восточного Алеппо они обнаружили арсенал взрывчатых устройств. Если бы он сдетонировал, то мог уничтожить целый квартал. Боевики предусмотрительно оставили здесь растяжку. Однако российским военным удалось обезвредить мины и спасти Алеппо от новых взрывов.

Накануне в ходе очередного этапа разминирования квартала Ансари в одном из зданий были обнаружены два трупа. Мужчины были расстреляны боевиками так называемой «умеренной оппозиции» еще в декабре, во время завершающего этапа боев за восточные кварталы.

Читайте по теме: Сирия сегодня: ВКС РФ напугали американцев, кто виноват в создании ИГИЛ

ВВС США над Эль-Бабом

Рубрика из серии «Всем насторожиться». Штаты решили усилить поддержку военных операций, проводимых Турцией против ИГ. По открытым данным, американские летательные аппараты уже собирают для турецкой стороны полезную информацию: какие позиции наблюдаются у боевиков на северо-западе республики. Разведкой, очевидно, дело не ограничится: позже Вашингтон может поддержать турецкое наступление на город Эль-Баб.

Речь идет о том, что США также будут наносить удары по позициям боевиков, предоставлять нужное оборудование и привлекать советников из своего спецназа. Словом, оказывать практически ту же самую помощь, какую получает от Вашингтона умеренная оппозиция. Какие цели преследуют США, еще только предстоит выяснить. Непонятно только, не приведут ли полеты американских летательных аппаратов в районе Эль-Баба к серьезным конфликтам в воздушном пространстве Сирии, ведь примерно в этом же месте турецкая авиация наносит авиаудары по позициям террористов.