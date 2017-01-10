Штаб АТО обнаружил зацепки в деле исчезновения трех бойцов ВСУ в Донбассе

Киев, 10 января. В штабе АТО до сих пор не вычислили местонахождение трех украинских военнослужащих, бесследно исчезнувших в Донбассе, однако в этом деле были обнаружены несколько зацепок. Об этом сообщил руководитель пресс-центра штаба Леонид Матюхин.

«Пока (информации о пропавших силовиках. — Прим. ФАН) нет, но сегодня уже ситуация прояснится… Потому что там работают по разным направлениям и есть уже некоторые зацепки. Думаю, что сегодня-завтра ситуация прояснится», — цитирует Матюхина УНН.

Как ранее сообщала Национальная служба новостей, трое украинских военнослужащих пропали возле линии разграничения в Донбассе. В пресс-центре штаба АТО подтвердили, что связь с офицерами отсутствует.

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