Киев назвал дату рассмотрения иска к РФ по нарушению в Крыму морского права

Киев, 10 января. Украинские власти ожидают, что международный арбитражный суд начнет рассмотрение иска к России по нарушению морского права в середине 2017 года. Об этом во вторник заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Мы закончили все необходимые досудебные процедуры. Мы, безусловно, рассчитываем, что арбитраж начнет работать уже с середины 2017 года», — отметила она.

Зеркаль также подчеркнула, что Россия серьезно относится к этому судебному разбирательству, о чем свидетельствует согласие Москвы на создание арбитража и трибунала, а также участие российской стороны при отборе арбитров, сообщают украинские СМИ.

В то же время, министр полагает, что окончательное решение по данному спору будет вынесено не раньше 2019-2021 года. Напомним, что ранее Украина подала иск против России, обвинив Москву в нарушении Конвенции ООН по морскому праву. Недовольство Киева вызвало строительство моста в Крым и добыча полезных ископаемых в крымской акватории.