Москва, 10 января. Всероссийский форум-выставка «Госзаказ – за честные закупки» пройдет в Москве 5-7 апреля. В нем примут участие представители федеральных и региональных органов власти, политики, бизнесмены, экономисты и общественные деятели, а также общественные контролеры ОНФ.

Мероприятие проходит при поддержке правительства РФ. В этом году участники форума обсудят тренды стимулирования экономического роста через эффективную систему госзакупок.

«Предметом обсуждения участников Форума станут самые острые темы: Как бороться с коррупцией в госзакупках? Почему на каждого государственного заказчика в среднем приходится только три поставщика? Возможно ли увеличить доступ малого и среднего бизнеса к системе закупок госкомпаний?» — сообщают организаторы.

По итогам форума в администрацию президента РФ, правительство России, Госдуму, ФАС, Минэкономразвития, Совет Федерации и Счетную палату будет направлена резолюция.

В 2017 году объем госзакупок составит 16 трлн рублей, закупок для госкорпораций — 1 трлн рублей.