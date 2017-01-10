Оскорби и унизь: Захарова назвала девиз администрации Обамы

Москва, 10 января. Спикер МИД России Мария Захарова назвала главный девиз команды уходящего президента США Барака Обамы.

«Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат, — это девиз уходящей команды», — написала дипломат на своей странице в Facebook, отреагировав на высказывания актрисы Мэрил Стрип, раскритиковавшую Дональда Трампа. В частности, она напомнила, как Трамп спародировал журналиста с физическим недостатком Сержа Ковалески.

Захарова убеждена, что Стрип использует двойные стандарты, а также подчеркнула, что слова актрисы об опасности неадекватного поведения «могущественных людей», которые стремятся унизить других, в полной мере можно применить к администрации Барака Обамы.

«А разве это не относится к предыдущей администрации? Конечно, относится. Оскорби и унизь, пусть даже бессмысленно и получая обратный результат, — это девиз уходящей команды», — подчеркнула спикер МИД РФ.