Минкомсвязь сравнило высокое место России в «рейтинге кибервойск» со встречей динозавра

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Москва, 10 января. Вероятность существования так называемых российских «кибервойск» можно приравнять к шансу встретить динозавра, заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Волин прокомментировал новость о том, что Россия якобы вошла в пятерку стран с лучшими кибервойсками. Он подчеркнул, что Минкомсвязь не имеет отношения к созданию и финансированию подобных структур. Кроме того, он отметил, что сам факт их существования — весьма сомнителен.

«Что касается самой возможности (существования. — Прим. ФАН), то здесь как в анекдоте про женскую логику: вероятность встретить динозавра 50 на 50, можно встретить, а можно не встретить», — цитирует Волина «Интерфакс».

Глава комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Виктор Озеров опроверг существование кибервойск в России, обратив внимание, что перед государством стоит задача защиты собственной информации.