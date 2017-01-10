Ангарский маньяк признался в пяти десятках новых убийств

Иркутск, 10 января. Экс-милиционер из Ангарска, серийный убийца Михаил Попков, осужденный на пожизненное заключение за убийство 22 женщин, дал новые признательные показания. Общее количество его жертв может достигать 59 человек.
Вынесенный в отношении Попкова обвинительный приговор не вступил в силу, поскольку следствие начало в отношении него новое дело. Как утверждают источники ТАСС в правоохранительных органах, Попков уже дал признательные показания по почти шестидесяти эпизодам убийства молодых женщин. По данным гособвинения, о совершенных им в 1994–2000 годах убийствах экс-милиционер рассказывал сокамерникам.
«В совокупности осужденному Попкову предъявлено обвинение по 47 убийствам. Эта информация следователем по особо важным делам Евгением Карчевским была озвучена на заседании суда, который продлил Попкову срок ареста», — сообщили в пресс-службе СК РФ.