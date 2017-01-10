Ангарский маньяк признался в пяти десятках новых убийств

Иркутск, 10 января. Экс-милиционер из Ангарска, серийный убийца Михаил Попков, осужденный на пожизненное заключение за убийство 22 женщин, дал новые признательные показания. Общее количество его жертв может достигать 59 человек.

Вынесенный в отношении Попкова обвинительный приговор не вступил в силу, поскольку следствие начало в отношении него новое дело. Как утверждают источники ТАСС в правоохранительных органах, Попков уже дал признательные показания по почти шестидесяти эпизодам убийства молодых женщин. По данным гособвинения, о совершенных им в 1994–2000 годах убийствах экс-милиционер рассказывал сокамерникам.