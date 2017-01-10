Володин назвал истерикой уходящей команды Обамы расширение «списка Магнитского»

Москва, 10 января. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин назвал истерикой уходящей администрации президента США Барака Обамы расширение «списка Магнитского».

По мнению политика, пополнение списка, как и пакет антироссийских санкций в отчет на якобы вмешательства Москвы в выборы США, являются истерикой команды Обамы.

«Скорее всего, набрали обязательств перед спонсорами и проиграли выборы, сейчас ищут виновных, кто виноват в этом поражении», — резюмировал он.

В понедельник Минфин США на основании «акта Магнитского» ввел санкции в отношении пяти граждан РФ, включая председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Как писало URA.RU, Сергей Шнуров опубликовал в Instagram минутный фрагмент видео. «О списках Магнитского, санкциях и проблемах ЖКХ новая песня „СИСЬКИ “ уже в iTunes», — написал артист.