ВКС РФ поддержали наступление САР против ИГИЛ около авиабазы Тияс

Тияс, 10 января. Вертолеты ВКС РФ обеспечили прикрытие наступления сирийских десантников при атаке позиций боевиков около военного аэродрома Т-4.

Сирийское командование бросило на боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) бойцов 800-го парашютно-десантного батальона Республиканской гвардии. Предварительно российские летчики на вертолетах Ми-28Н и Ми-35 совершили несколько вылетов и нанесли авиаудары по укреплениям террористов. Огневые точки исламистов были уничтожены, чем воспользовались сирийские десантники. По данным оперативной сводки было уничтожено порядка 15 боевиков, сирийская армия овладела высотами к югу от авиабазы Т-4.