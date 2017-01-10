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Марш протеста против Трампа соберет звезд американского шоу-бизнеса
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Марш протеста против Трампа соберет звезд американского шоу-бизнеса

Сегодня 12:11
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Марш протеста против Трампа соберет звезд американского шоу-бизнеса

Вашингтон, 10 января. Известные американские поп-исполнительницы Шер и Кэти Перри, актриса Скарлетт Йоханссон, а также другие звезды шоу-бизнеса планируют участвовать в женском протестном марше против избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сегодня сообщает Washington Examiner.

Отметим, что марш протеста запланирован на 21 января и пройдет в столице США. Сообщается, что протест состоится на следующий день после инаугурации будущего президента, однако будет носить мирный характер. К вышеуказанным звездам планируют присоединиться актрисы Америка Феррера, Эми Шумер, а также Джулианна Мур.

Свыше сотни подобных мероприятий пройдут 21 января и в других американских штатах.

Напомним, что инаугурация нового президента США пройдет в следующую пятницу, 20 января. 

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Дана Балан
#дональд трамп #сша
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